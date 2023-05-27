Футболисты "Енисея" сыграют в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу

Красноярская команда гарантировала себе четвертое место по итогам сезона Первой лиги

ТАСС, 27 мая. Красноярский "Енисей" со счетом 2:0 на выезде обыграл краснодарскую "Кубань" в игре 33-го тура Мелбет - Первой лиги и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

Забитыми мячами отметились Никита Глушков (84-я минута) и Егор Иванов (90+6).

"Енисей" за тур до окончания чемпионата набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, опережая идущую пятой московскую "Родину" на 4 очка. 3-я и 4-я команды по итогам чемпионата Первой лиги получают право сыграть в стыковых матчах за выход в высший дивизион чемпионата России соответственно с 14-й и 13-й командами РПЛ при получении лицензии РФС-1. В противном случае право сыграть в стыковых матчах переходит к 5-й и 6-й командам Первой лиги. 19 мая пресс-служба "Енисея" сообщила о получении соответствующей лицензии.

Первые два места в Первой лиге по итогам сезона гарантировали казанский "Рубин" и калининградская "Балтика". В следующем сезоне обе команды сыграют в РПЛ. Из премьер-лиги по итогам сезона вылетели столичное "Торпедо" и подмосковные "Химки". На 13-м месте в турнирной таблице РПЛ идет воронежский "Факел", на 14-м - "Пари Нижний Новгород".