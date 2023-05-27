27 мая, 16:09
Футбол в России

Ульяновский футбольный клуб "Волга" вылетел из Первой лиги

В предпоследнем туре команда проиграла московской "Родине" со счетом 0:1

ТАСС, 27 мая. Ульяновская "Волга" дома со счетом 0:1 проиграла московской "Родине" в матче 33-го тура Мелбет - Первой лиги и вылетела в третий по силе дивизион чемпионата России по футболу. Встреча прошла в субботу.

Мяч на первой минуте забил Иван Тимошенко.

"Волга" набрала 29 очков и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. По итогам сезона из Первой лиги вылетают четыре худшие команды. "Волга" за тур до финиша соревнований отстает от занимающей 14-е место краснодарской "Кубани" на пять очков.

Ранее из Первой лиги вылетел "Краснодар-2". В Первую лигу вышла "Тюмень", которая досрочно заняла первое место в группе 4 Второй лиги. В Первую лигу выходят лучшие команды каждой из четырех групп Второй лиги.

"Родина" с 49 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. 

Теги:
Российский футбол
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