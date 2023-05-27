Глава World Taekwondo: участие россиян в чемпионате мира станет примером поддержки атлетов

Турнир пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку

ТАСС, 27 мая. Выступление российских и белорусских атлетов на чемпионате мира по тхэквондо станет хорошим примером поддержки спортсменов. Такое мнение в субботу порталу Inside the Games высказал президент Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чон Вон Чо.

23 мая пресс-служба World Taekwondo объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов в нейтральном статусе. Из россиян к участию в турнире не были допущены олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям. Всего в заявку Союза тхэквондо России вошли 16 спортсменов.

"Тхэквондо - самый мирный вид единоборств. С тех пор как начался конфликт на Украине, мы решили заблокировать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Но спорт есть спорт, поэтому ни один спортсмен не может не участвовать в соревнованиях по политическим причинам. Мы уважаем право спортсменов на участие в соревнованиях, вот почему мы допустили их, но под нейтральным флагом. Мы верим, что в дальнейшем будем поддерживать всех спортсменов, которые занимаются тхэквондо", - сказал глава международной федерации.

"После начала войны мы поддерживали украинских спортсменов, мы пригласили их на чемпионат мира в прошлом году, поддерживали их финансово. Я верю и надеюсь, что участие российских и белорусских спортсменов в грядущем чемпионате мира по тхэквондо станет хорошим примером поддержки наших спортсменов", - добавил он.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.