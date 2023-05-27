Еремякин считает, что руководство и спонсоры "Оренбурга" будут довольны итогами сезона

Команда за тур до конца чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Оренбург" и спонсоры команды будут довольны итогами сезона Мир - Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент клуба Василий Еремякин.

"Оренбург" 27 мая на выезде со счетом 3:1 обыграл московское "Торпедо" в матче 29-го тура чемпионата России.

"Матч получился хорошим, а план главного тренера правильным. Выступили, по сути, экспериментальным составом, чтобы без потерь сыграть дома с "Динамо". Думаю, руководство клуба и спонсоры будут довольны итогами сезона, так как мы планировали не попасть в зону стыковых матчей и определяли, что попадание в десятку будет приемлемым результатом. Сегодня уже ясно, что мы, наверное, будем чуть выше, но итоги будем подводить, когда сыграем последний матч сезона и посмотрим, что получится", - сказал Еремякин.

"Оренбургские болельщики очень ждут последнего домашнего матча, потому что те игры, что уже прошли у нас, были очень интересными и захватывающими", - подчеркнул он.

"Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 43 очка.