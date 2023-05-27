Халимбеков стал победителем турнира "Московская сабля"

В финале фехтовальщик победил Владислава Позднякова

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Представитель Москвы Магамед Халимбеков в субботу занял первое место на международном турнире "Московская сабля". Турнир проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В финале Халимбеков победил Владислава Позднякова, также представляющего Москву, со счетом 15:9. В мужских соревнованиях, помимо россиян, принимали участие по одному спортсмену из Белоруссии и Ирана.

Халимбекову 21 год. Он является победителем молодежного первенства России 2023 года.

Турнир "Московская сабля" завершится в воскресенье командными соревнованиями.