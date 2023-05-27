"Бавария" уволила Кана и Салихамиджича после победы в чемпионате Германии по футболу

Кан занимал должность председателя правления клуба, Салихамиджич - спортивного директора

ТАСС, 27 мая. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич прекратили работу в германском футбольном клубе "Бавария". Об этом в субботу сообщила пресс-служба мюнхенской команды.

"Бавария" в субботу в последнем туре чемпионата Германии обыграла "Кельн" со счетом 2:1 и в 11-й раз подряд стала чемпионом страны. Победа в первенстве для команды стала возможной после ничейного результата в матче "Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц" (2:2).

Салихамиджич с 2017 года занимал пост спортивного директора "Баварии", Кан работал председателем правления клуба. Кана сменит Ян-Кристиан Дризен, имя нового спортивного директора мюнхенской команды станет известно позднее.

Оба функционера в качестве футболистов выступали за "Баварию". Кан играл в составе мюнхенского клуба в 1994-2008 годах, Салихамиджич - в 1998-2007 годах.