Президент "Торпедо" считает, что футболист Лебеденко может продолжать карьеру до 45 лет

Ранее пресс-служба московского клуба объявила о продлении контракта с 40-летним нападающим до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко не уведомлял футбольный клуб о завершении карьеры после следующего сезона, он может доиграть до 45 лет. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент "Торпедо" Ярослав Савин.

27 мая пресс-служба "Торпедо" объявила о продлении контракта с Лебеденко до конца сезона-2023/24. В этот день Лебеденко исполнилось 40 лет.

"Переговоры с Игорем Лебеденко проходили молниеносно, мы договорились очень быстро, - сказал Савин. - Не было с его стороны разговоров о том, что закончит карьеру после следующего сезона. Все, кто играет, продолжают играть, если здоровье будет позволять, то Игорь, может быть, и до 45 лет поиграет. Конечно, для нас очень важно сохранять всех наших игроков, которые максимально профессионально относятся к себе, с максимальной отдачей работают. Игорь вышел играть на уколах, теперь, к сожалению, травмирован, но мы его вернем, он будет играть и забивать голы".

"Перед последним матчем не сформирован список легионеров, которые покинут команду. Все работают и должны работать до последней игры. Пока непонятно, с кем будем расставаться, у нас были еще новые пролонгации договоров, объявим на неделе. Игроки являются профессиональными футболистами, их мотивацией является каждый день выкладываться, выходить на последнюю игру, играть по максимуму", - добавил Савин.

5 марта в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (2:2) Лебеденко стал самым возрастным автором гола в чемпионатах России. Он отличился в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. "Торпедо" за один тур до конца чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Московский клуб ранее лишился шансов сохранить прописку в лиге.