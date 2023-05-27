Филатов: российские шахматистки показали хладнокровие и мастерство на этапах Гран-при FIDE

В соревнованиях участвовали Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова показали бойцовские качества, хладнокровие и мастерство на этапах Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС в субботу заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Шувалова заняла второе место на заключительном этапе Гран-при FIDE в Никосии. Лагно стала пятой, Горячкина - восьмой. Лагно и Горячкина по итогам четырех этапов отобрались на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.

"Поздравляю Александру Горячкину и Екатерину Лагно с выходом в турнир претенденток, а Полину Шувалову - с завоеванием второго места. На этапе женского Гран-при наши шахматистки показали свои бойцовские качества, хладнокровие и мастерство. Желаю успехов российским спортсменкам в будущих соревнованиях", - сказал Филатов.