27 мая, 16:56
Футбол в России

Казанский "Рубин" досрочно стал победителем Первой лиги

Команда в предпоследнем туре обыграла махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0

ТАСС, 27 мая. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 33-го тура Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла в субботу в Казани.

Дублем в составе хозяев отметился Джоэль Фамейе (41-я, 53-я минуты). В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник "Рубина" Марат Апшацев.

Благодаря этой победе "Рубин" за тур до конца сезона обеспечил себе победу в Первой лиге. В активе казанского клуба теперь 68 очков, занимающая второе место калининградская "Балтика" набрала 64 очка. Обе команды гарантировали себе участие в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ по итогам сезона-2022/23 покинут московское "Торпедо", ставшее победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в прошлом году, и подмосковные "Химки".

"Динамо" в таблице Первой лиги идет седьмым с 46 очками, в заключительном туре команда примет владикавказскую "Аланию". "Рубин" в последнем туре на выезде сыграет с московской "Родиной". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация