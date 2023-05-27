Казанский "Рубин" досрочно стал победителем Первой лиги

Команда в предпоследнем туре обыграла махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0

ТАСС, 27 мая. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 33-го тура Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла в субботу в Казани.

Дублем в составе хозяев отметился Джоэль Фамейе (41-я, 53-я минуты). В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник "Рубина" Марат Апшацев.

Благодаря этой победе "Рубин" за тур до конца сезона обеспечил себе победу в Первой лиге. В активе казанского клуба теперь 68 очков, занимающая второе место калининградская "Балтика" набрала 64 очка. Обе команды гарантировали себе участие в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ по итогам сезона-2022/23 покинут московское "Торпедо", ставшее победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в прошлом году, и подмосковные "Химки".

"Динамо" в таблице Первой лиги идет седьмым с 46 очками, в заключительном туре команда примет владикавказскую "Аланию". "Рубин" в последнем туре на выезде сыграет с московской "Родиной".