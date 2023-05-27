Смагин считает, что Горячкина и Лагно провалили вторую половину этапа Гран-при FIDE

По мнению вице-президента Федерации шахмат России, они выполнили главную задачу по итогам соревнований, отобравшись на турнир претенденток

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно провалили вторую половину заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Лагно заняла пятое место на турнире, Горячкина - восьмое. Обе шахматистки по сумме этапов отобрались на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.

"Главная задача выполнена - Лагно и Горячкина попали на турнир претенденток, с чем я их и поздравляю. Надо признать, что вторая половина турнира далась им тяжело и, откровенно говоря, они ее провалили. Но и их прямая конкурентка [Александра] Костенюк (выступает за Швейцарию - прим. ТАСС) сейчас находится не в оптимальной форме, поэтому она откатилась еще дальше в турнирной таблице. В целом в начале этой серии наши шахматистки играли очень здорово, но потом произошел спад, и с чем он связан, трудно сказать", - отметил Смагин.

Победительницей этапа стала представляющая Германию Динара Вагнер. Второе место заняла россиянка Полина Шувалова, третье - китаянка Тань Чжунъи.