Сборная России вернулась в Москву с Российско-китайских молодежных игр

Российская делегация была представлена на соревнованиях 158 спортсменами, 50 тренерами и специалистами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Команда России вернулась в Москву после участия в Российско-китайских молодежных играх, проходивших в китайском Чунцине, самолет с российской делегацией прибыл в аэропорт Шереметьево. Об этом в субботу передает корреспондент ТАСС с места событий.

Россияне выиграли медальный зачет, завоевав 92 награды (37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых). Китайские спортсмены выиграли 73 медали (25-35-13). Соревнования проходили с 22 по 26 мая.

Пловцы сборной России Роман Ячменев, Кирилл Савич и их тренер серебряный призер Олимпийских игр Станислава Комарова поделились с ТАСС впечатлениями от соревнований.

"Роман завоевал серебро в плавании на 200 м брассом, а Кирилл выиграл в эстафете. Для нас это первый международный опыт, и я очень горжусь своими ребятами, они сражались и боролись. Я хочу отметить, что ребята были младше своих соперников на год и заслуженно выиграли свои медали", - сказала Комарова. Пловцы отметили, что медали им достались нелегко. По их мнению, россияне быстрее своих соперников плавают на спине, а китайцы - брассом.

Также своими впечатлениями от соревнований и атмосферы на них с ТАСС поделилась гандболистка Дарья Смирнова. "Для меня это был первый международный опыт, это незабываемые впечатления, мне очень понравилась организация. Соперники все были сильные и достойные. Они по-другому играют, у них другие комбинации, но мы со свей задачей справились, мы победили", - отметила собеседница агентства.

В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. Российская делегация была представлена 158 спортсменами, 50 тренерами и специалистами.