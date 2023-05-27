Более 60 парусников принимают участие в первом фестивале водных видов спорта в Сочи

В субботу прошли соревнования среди трех классов яхт

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Соревнования по парусному спорту "Паруса Сочи 2023" в рамках первого фестиваля водных видов спорта в Сочи прошли с участием 61 гоночного парусника, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей регаты. Состязания во второй день фестиваля прошли среди трех классов яхт.

"Во взрослой регате у нас принимали участие 4 яхты класса SB20 и 7 яхт класса Elan 210. Это парусные яхты, которые рассчитаны на экипажи 3 и 4 человека. И, конечно же, гонялись наши дети - самые юные яхтсмены и наши надежды, будущие капитаны и победители соревнований. Это был класс "Оптимист" (одноместный гоночный швертбот международного класса со шпринтовым парусным вооружением - прим. ТАСС) - их было 50 человек", - сообщила исполнительный директор Федерации парусного спорта города Сочи Екатерина Волкова.

Она уточнила, что все участники взрослой регаты вышли в море под парусом впервые. "Сегодня, в День города Сочи, была идеальная погода - юго-западный ветер 3-5 метров в секунду, нулевая волна. Это лучшие условия, чтобы попробовать яхтинг", - отметила Волкова.

Победителем в классе SB20 стала женская команда "Ривьера". В классе Elan 210 победила команда "ОртоДэй". Самым быстрым в классе яхт "Оптимист" в детской возрастной группе (8-11 лет) стал самый младший участник регаты - 9-летний Матвей. Победителем среди юношей (12-14 лет) стал 13-летний Михаил Петров. Он завоевал два кубка и получил главный приз - новую яхту класса "Оптимист".

Федерация парусного спорта Сочи ежегодно организует всероссийские и региональные соревнования, среди которых "Рождественская регата", этапы зимнего Кубка России - "Черноморская регата", "Зимняя ривьера", "Сочинская регата", "Осенний ветер", юношеские и детские "Зимние старты", регата памяти Владимира Высоцкого, Кубок яхт-клуба "Сочи" памяти первого директора Матвея Александровича Ленчика.