Российская команда Saints обыграла бразильскую Inco Gaming в Standoff 2 на фиджитал-играх

Встреча первого тура группового этапа завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 27 мая. Российская команда Saints в субботу победила бразильскую Inco Gaming в дисциплине Standoff 2 в первом туре группового этапа фиджитал-игр. Соревнования проходят в Казани.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В турнире принимают участие семь российских и одна бразильская команда. В другом матче группы А команда Streeteight обыграла Team Coyotes со счетом 2:0. В группе В коллектив Death or Glory оказался сильнее Revial Gaming (2:0), Bullet Force обыграл Winstrike Team (2:1).

На турнире по мобильной игре Standoff 2 во время группового этапа игроки выступают только в цифровом этапе. Командам, которые пройдут в плей-офф, предстоит выявить сильнейшего как в цифровом этапе, играя в Standoff 2, так и в физическом - лазертаг. Победитель определяется по сумме набранных очков на двух этапах.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по компьютерным играм Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и Warface. Первый турнир прошел с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего". Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.