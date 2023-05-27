Вратарь "Оренбурга" рассказал, что ничего не видел после столкновения с игроком "Торпедо"

Евгений Гошев отметил, что немного ошибся с позицией, иначе ему удалось бы избежать столкновения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Оренбург" Евгений Гошев рассказал, что первое время после столкновения с игроком "Торпедо" Йорди Рейной во время матча 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ничего не видел, но быстро пришел в себя. Об этом Гошев рассказал ТАСС в субботу.

27 мая "Оренбург" на выезде победил "Торпедо" со счетом 3:1. В первом тайме Гошев столкнулся с Рейной, перуанский футболист был заменен из-за травмы.

"Так получилось, что был заброс в штрафную, там наш защитник чуть не успел, и я позицию низкую занял, если бы стоял изначально выше, то получилось бы перехватить без столкновения, - сказал Гошев. - А так я сыграл первым на мяче, а там либо пан, либо пропал, если бы я не пошел, то человек бы просто забивал в ворота. Слава богу, остался жив, потому что было столкновение, я вначале вообще ничего не видел. То есть я лежал, открыл глаза - и как будто в космосе где-то, была просто темнота".

"Потерял ли сознание? Не знаю, я вроде все слышал, понимал, просто открыл глаза, было темно. Потом раз - пришел в себя. Показалось, что в колено ему врезался, а мне прямо в глаз, было рассечение. Сейчас вроде нужно ехать зашивать, но посмотрим, если не будет крови, то так оставлю. Врачи говорят, что просто рассечение, главное, что череп цел, а кожа срастается", - добавил голкипер.

"Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 29 матчах. В последнем туре чемпионата России команда дома сыграет с московским "Динамо" 3 июня.

"У нас в команде все максималисты, поэтому задача была постараться залезть в пятерку-шестерку, - отметил Гошев. - Поэтому нельзя сказать, что мы довольны на максимум, мы хотели бы оказаться выше. Но главное, что наши болельщики рады, в принципе, хорошую игру мы показывали, с топовыми командами нашего чемпионата сыграли достойно. Поэтому не стыдно за этот сезон, но впереди еще одна игра, обязательно мы ее должны выиграть, чтобы закончить сезон на мажорной ноте".