Футболисты "Краснодара" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:0 на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре.

На 57-й минуте встречи защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. 11 июня команды вновь сыграют в суперфинале Фонбет - Кубка России.

Беспроигрышная серия "Краснодара" в официальных матчах продлилась до семи матчей (четыре победы, три ничьих). ЦСКА не обыгрывал "Краснодар" на выезде с 2017 года.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 55 очков. "Краснодар" с 47 очками идет шестым. В заключительном туре РПЛ армейцы примут "Ростов", "Краснодар" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

В других матчах дня "Оренбург" на выезде обыграл московское "Торпедо" со счетом 3:1, "Сочи" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1).