27 мая, 17:57,
обновлено 27 мая, 18:04
Футбол в России

Футболисты "Краснодара" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:0 на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре.

На 57-й минуте встречи защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. 11 июня команды вновь сыграют в суперфинале Фонбет - Кубка России.

Беспроигрышная серия "Краснодара" в официальных матчах продлилась до семи матчей (четыре победы, три ничьих). ЦСКА не обыгрывал "Краснодар" на выезде с 2017 года.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 55 очков. "Краснодар" с 47 очками идет шестым. В заключительном туре РПЛ армейцы примут "Ростов", "Краснодар" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

В других матчах дня "Оренбург" на выезде обыграл московское "Торпедо" со счетом 3:1, "Сочи" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1).

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

29

20

7

2

67

73

20

53

2

ЦСКА

29

16

7

6

55

52

26

26

3

"Спартак"

28

15

8

5

53

60

37

23

4

"Ростов"

28

14

8

6

50

44

38

6

5

"Ахмат"

28

15

4

9

49

47

34

13

6

"Краснодар"

29

13

8

8

47

60

44

16

7

"Динамо"

28

13

6

9

45

47

38

9

8

"Оренбург"

29

13

4

12

43

55

55

0

9

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

10

"Сочи"

29

11

5

13

38

37

53

-16

11

"Урал"

29

9

6

14

33

32

45

-13

12

"Крылья Советов"

28

7

8

13

29

30

43

-13

13

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

14

"Пари НН"

28

7

5

16

26

31

50

-19

15

"Химки"

29

4

6

19

18

25

65

-40

16

"Торпедо"

29

3

4

22

13

21

58

-37

  

Теги:
Российский футбол
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