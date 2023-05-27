Футболисты "Краснодара" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:0 на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре.
На 57-й минуте встречи защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. 11 июня команды вновь сыграют в суперфинале Фонбет - Кубка России.
Беспроигрышная серия "Краснодара" в официальных матчах продлилась до семи матчей (четыре победы, три ничьих). ЦСКА не обыгрывал "Краснодар" на выезде с 2017 года.
ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 55 очков. "Краснодар" с 47 очками идет шестым. В заключительном туре РПЛ армейцы примут "Ростов", "Краснодар" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
В других матчах дня "Оренбург" на выезде обыграл московское "Торпедо" со счетом 3:1, "Сочи" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1).
1
"Зенит"
29
20
7
2
67
73
20
53
2
ЦСКА
29
16
7
6
55
52
26
26
3
"Спартак"
28
15
8
5
53
60
37
23
4
"Ростов"
28
14
8
6
50
44
38
6
5
"Ахмат"
28
15
4
9
49
47
34
13
6
"Краснодар"
29
13
8
8
47
60
44
16
7
"Динамо"
28
13
6
9
45
47
38
9
8
"Оренбург"
29
13
4
12
43
55
55
0
9
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
10
"Сочи"
29
11
5
13
38
37
53
-16
11
"Урал"
29
9
6
14
33
32
45
-13
12
"Крылья Советов"
28
7
8
13
29
30
43
-13
13
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
14
"Пари НН"
28
7
5
16
26
31
50
-19
15
"Химки"
29
4
6
19
18
25
65
-40
16
"Торпедо"
29
3
4
22
13
21
58
-37