Смагин назвал победу Вагнер на этапе Гран-при FIDE успехом российской школы шахмат

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что спортсменка ранее играла за московские команды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Победу представительницы Германии Динары Вагнер на заключительном этапе женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) можно назвать успехом российской школы, так как спортсменка недавно представляла Россию. Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Вагнер набрала семь очков в 11 партиях и стала победительницей этапа Гран-при на Кипре. До 2022 года она выступала за сборную России.

"Я думаю, что победу Вагнер можно считать успехом российской школы шахмат, потому что она совсем недавно стала играть за Германию. Это наша шахматистка, она много играла за московские команды. В какой-то момент казалось, что она закончит играть, но она показала, что у нее есть хороший потенциал. Думаю, эта победа придаст ей стимул дальше прогрессировать", - сказал Смагин.