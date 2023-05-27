В Грозном определились победители соревнований по спортивному программированию

Команда Московского физико-технического института одержала победу в алгоритмическом программировании, команда Грозненского государственного нефтяного технического университета - в продуктовом программировании

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Победители первых международных соревнований по спортивному программированию "Код Мира" определились в Грозном. В течение трех дней участники соревновались в двух дисциплинах - алгоритмическом программировании и продуктовом программировании, передает корреспондент ТАСС.

В алгоритмическом программировании первое место заняла команда из Москвы, которая представляла Московский физико-технический институт, серебряными призерами стали представители Воронежской области, а третье место поделили команды из Москвы (МИСиС) и Санкт-Петербурга (ИТМО). Во второй дисциплине абсолютным чемпионом стала чеченская команда студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета. Далее расположились команды из Воронежской области, Дагестана и Татарстана.

"Всего неполный год, а мы уже присутствуем на таком масштабном международном соревновании. Более 300 участников, 11 стран, две дисциплины: продуктовое и алгоритмическое программирование, дрон-рейсинг и компьютерный спорт, действительно масштабное мероприятие. Мы смело можем говорить, что движение состоялось, оно развивается и будет набирать обороты, и все большее число молодых людей будут привлекаться и в профессию, и в спорт", - отметил на церемонии закрытия соревнований заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

В свою очередь, президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов выразил уверенность, что участники соревнований будут обеспечены хорошей карьерой.

"Сегодня у молодой федерации спортивного программирования есть много партнеров. Целый ряд российских IT-компаний поддерживают ее. Эти компании очень заинтересованы в молодых программистах. Я убежден, что все те, кто принимают участие в соревнованиях, будут обеспечены хорошей карьерой, хорошим будущим. А наша корпорация нацелена вам во всем помогать. Мы считаем своей главной задачей дать вам возможность карьерного развития для создания своего бизнеса в сфере IT-технологий", - сказал Лобов.

Первые международные соревнования по спортивному программированию "Код Мира" стартовали в Грозном 25 мая. В них принимали участие более 300 человек из России, Армении, Белоруссии, Египта, Казахстана, Мали, Омана, Палестины, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Турнир проводился по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Призовой фонд составил 3,5 млн рублей.