Главный тренер "Рубина" высказался об изменениях в составе команды в следующем сезоне

Казанская команда в субботу досрочно стала победителем Первой лиги

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов заявил, что работа по усилению команды для выступления в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне уже ведется. Об этом он рассказал в субботу на пресс-конференции после матча с махачкалинским "Динамо".

"Есть мысли, пока ничего озвучивать не буду, потому что это будет все-таки пошаговое движение. У нас достаточно большое количество игроков, какие будут приобретения - еще нет конкретных имен, сказать не могу, но эта работа уже началась, посмотрим, как все у нас сложится", - сказал Рахимов.

Он отметил, что удовлетворен итогами сезона, но остался недоволен игрой команды в матче с "Динамо". "Я бы выделил, наверно, из семи матчей, которые были проведены, не того уровня игры, которые хотелось бы видеть, - это матч в Краснодаре ("Рубин" обыграл "Краснодар-2" со счетом 1:0 - прим. ТАСС) и сегодняшний матч, даже несмотря на победу, потому что мы допускали достаточно много простых ошибок. Мы очень плохо реагировали на эпизоды, что нам не свойственно было в прошлых матчах", - заявил Рахимов.

Главный тренер "Рубина" также высказался о вручении золотой медали бывшему наставнику команды Леониду Слуцкому, который покинул клуб в ноябре 2022 года. "Вопрос не ко мне, здесь есть регламент. Скажем так, любой тренер, приходящий в команду, хочет сделать лучше. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Какие-то обстоятельства складываются так, невезение, еще что-то. Но я не сторонник того, чтобы говорить негативно о ком-то из тренеров. Я сам тренер, я понимаю, какая это тяжелая работа", - сказал Рахимов. Он отметил, что у Слуцкого были хорошие отрезки в работе с клубом. "Если заслужил, наверно, отправят. Это не ко мне вопрос, регламент не читал, не знаю", - добавил тренер.

В субботу "Рубин" дома со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 33-го тура Мелбет - Первой лиги и досрочно стал победителем турнира. "Рубин" вернулся в РПЛ спустя год после вылета.