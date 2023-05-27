"Пари Сен-Жермен" в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу

Второе место занял "Ланс", третьим стал "Марсель"

ТАСС, 27 мая. "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью со "Старсбуром" в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно обеспечил себе победу в турнире.

Забитым мячом в составе ПСЖ отметился Лионель Месси (59-я минута). У "Страсбура" отличился Кевин Гамейро (79).

ПСЖ после 37 туров набрал 85 очков и опережает идущий на втором месте "Ланс" на 4 очка. "Ланс" обеспечил второе место и сыграет в групповом этапе Лиге чемпионов следующего сезона. Третье место досрочно занял "Марсель", который выступит в квалификации Лиги чемпионов.

ПСЖ стал чемпионом Франции 2-й раз подряд и 11-й в истории. По этому показателю столичный клуб вышел на единоличное первое место. 10 раз чемпионом Франции был "Сент-Этьен", в настоящее время выступающий во втором по силе дивизионе первенства страны.

В следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Франции будут выступать 18 команд вместо 20. В текущем сезоне во второй по силе дивизион вылетают четыре худшие команды. Досрочно покинули сильнейший дивизион "Анже", "Аяччо" и "Труа".