"Спартак" в матче с "Пари НН" продолжит борьбу за второе место в РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи "Динамо" - "Локомотив", "Факел" - "Крылья Советов", "Ростов" - "Ахмат"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в Москве примет "Пари Нижний Новгород" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Открытие Банк - Арене", начало игры - 14:00 мск.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. "Пари НН" идет 14-м с 26 набранными очками. Красно-белые ведут борьбу за серебряные медали РПЛ, на два очка отставая от занимающего вторую строчку столичного ЦСКА, который провел на одну игру больше. Нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге на сезон-2023/24, от 12-й позиции и зоны гарантированного сохранения прописки в РПЛ команду отделяют 3 очка.

В воскресенье за "Спартак" не сыграет нападающий Александр Соболев, который получил прямую красную карточку за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура премьер-лиги (игра закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых). 24 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать форварда на четыре матча. Ранее он был дисквалифицирован на шесть игр за участие в массовой драке в концовке матча Фонбет - Кубка России против петербургского "Зенита".

Помимо Соболева, который в этом розыгрыше РПЛ в 26 матчах забил 13 мячей и отдав 8 результативных передач, в матче против "Пари НН" главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не сможет рассчитывать на восстанавливающегося от травмы полузащитника Наиля Умярова. Нижегородцы в воскресенье будут обходиться без полузащитников Артема Соколова и Франка Баньяка.

Предстоящий матч станет всего четвертым в истории встреч "Спартака" и "Пари НН" в чемпионате России. Первый матч между этими клубами завершился гостевой победой нижегородцев (2:1). Во втором круге сезона-2021/22 команды в Нижнем Новгороде сыграли вничью (1:1). До зимнего перерыва "Спартак" одержал выездную победу (2:1).

Заочный спор "Спартака" и ЦСКА за серебро

ЦСКА в субботнем матче против "Краснодара" не смог одержать выездную победу, встреча завершилась со счетом 0:0. Красно-белые в случае победы в воскресенье на одно очко опередят армейцев и станут фаворитом в борьбе за серебро чемпионата России. Ничья или поражение снизят шансы спартаковцев на итоговое второе место.

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в разговоре с ТАСС отметил, что еще до ничьей в Краснодаре считал красно-белых фаворитами в борьбе за вторую позицию по итогам чемпионата России. "У ЦСКА в концовке чемпионата остается матч с "Ростовом", а у "Спартака" - "Нижний" дома и "Крылья Советов" на выезде. "Пари НН" облегчил себе жизнь тем, что в прошлом матче обезопасил себя от прямого вылета, поэтому у "Спартака" огромное преимущество и перед ЦСКА, и перед "Нижним", - сказал собеседник агентства.

"Пари НН" гарантировал себе участие в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге, но для того, чтобы сохранить прописку в элите российского футбола, им необходимо добиваться максимального результата в оставшихся матчах. В случае победы над "Спартаком" и поражения самарских "Крыльев Советов" от воронежского "Факела" нижегородцы перед 30-м туром выберутся из зоны стыковых матчей.

"Однозначно у "Нижнего" будет запредельная мотивация. Если бы команды играли в Нижнем Новгороде, можно было бы говорить о каком-то минимальном преимуществе. Другое дело, что "Спартак" повыше классом и уровнем мастерства, чем "Сочи" (нижегородцы дома в 28-м туре одержали победу над командой из Краснодарского края со счетом 4:0 - прим. ТАСС). В любом случае будет интересно", - добавил Мостовой.

Дерби без турнирной мотивации

Вторым по хронологии матчем дня станет столичное дерби "Динамо" - "Локомотив", в котором обе команды лишены серьезной турнирной мотивации. Бело-голубые после 28 туров занимают седьмое место, набрав 45 очков, а железнодорожники располагаются на девятой строчке, имея в активе 39 очков. Игра в Москве на "ВТБ-Арене" начнется в 16:30 мск.

"Динамо" подходит к концовке сезона не в лучшей форме - в шести последних матчах команда одержала три победы и потерпела три поражения. 14 мая после разгрома от грозненского "Ахмата" (0:3) руководство бело-голубых приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Славишей Йокановичем. После ухода сербского специалиста и. о. главного тренера стал Павел Алпатов - под его руководством динамовцы одержали крупную победу над досрочно вылетевшим в Мелбет - Первую лигу "Торпедо" (3:0).

"Локомотив" на этой же дистанции выглядел более стабильно - железнодорожники в шести матчах РПЛ одержали четыре победы, дважды сыграв вничью. Перед дерби с "Динамо" руководство клуба объявило о продлении контрактов с лидерами команды Дмитрием Бариновым и Артемом Дзюбой. Новое соглашение с полузащитником и капитаном "Локомотива" рассчитано до конца сезона-2025/26, а с форвардом - до конца сезона-2023/24 с опцией продления на еще один сезон.

"Динамо" в воскресенье будет вынуждено обходиться без травмированных защитников Роберто Фернандеса, Милана Майсторовича и Сабы Сазонова. Также под вопросом в дерби находится участие атакующего полузащитника Арсена Захаряна. За "Локомотив" на "ВТБ-Арене" из-за дисквалификаций не сыграют Баринов и защитник Егор Погостнов. Из-за травмы команде не смогут помочь Станислав Магкеев, под вопросом остается появление на поле Дзюбы и игрока обороны Лукаса Фассона.

В параллельном матче в Воронеже развернется очная битва за место в зоне сохранения прямой прописки в РПЛ между местным "Факелом" (27 очков) и "Крыльями Советов" (29), перед воскресной встречей команды занимают 13-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно. Результат этой игры во многом определит, какая из команд сохранит прописку в РПЛ, а какая будет бороться за место в элите российского футбола на сезон-2023/24 в стыковых матчах с одним из представителей Первой лиги.

В 19:00 мск в Ростове-на-Дону начнется матч между "Ростовом" (50 очков) и грозненским "Ахматом" (49), которые после 28 туров занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Победитель этой встречи в случае осечки "Спартака" сохранит шансы на попадание в тройку призеров по итогам чемпионата.