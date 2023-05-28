Без Надаля, но с интригой. В Париже стартует 127-й Открытый чемпионат Франции по теннису

Рекордсмен по победам на турнире испанец Рафаэль Надаль пропустит соревнования из-за травмы

ТАСС, 28 мая. Второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции - стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона "Ролан Гаррос". По его итогам могут смениться лидеры рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а среди претендентов на победу нет явного фаворита. В соревнованиях из-за травмы не примет участия их действующий победитель и абсолютный рекордсмен по победам на турнире испанец Рафаэль Надаль, в женском одиночном разряде помешать первой ракетке мира польке Иге Свёнтек защитить титул попытаются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию.

Отсутствие Надаля должно было бы облегчить сербу Новаку Джоковичу путь к 23-й победе на турнирах Большого шлема, на данный момент у обоих спортсменов по 22 титула - рекорд среди мужчин. Однако уже выигравший в этом году Открытый чемпионат Австралии сербский теннисист пока не отличился высокими результатами на турнирах на грунтовом покрытии: поражения в третьем круге "Мастерса" в Монте-Карло и четвертьфинале соревнований той же категории в Риме. На более скромном турнире - ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) - он также дошел лишь до четвертьфинала. Первая ракетка мира Карлос Алькарас на грунте выиграл в 2023 году уже два титула - на соревнованиях в Барселоне и на турнире серии "Мастерс" в Мадриде. Но и его форма вызывает вопросы - на последнем крупном турнире перед Открытым чемпионатом Франции - "Мастерсе" в Риме - он сенсационно проиграл в третьем круге на тот момент 135-й ракетке мира венгру Фабиану Марожану.

В число фаворитов турнира во многом неожиданно попал россиянин Даниил Медведев. Он впервые с 2019 года провел полноценный сезон на грунте: в 2020 году турниры не проводились из-за пандемии коронавируса, в 2021 году он сам переболел ковидом накануне соревнований, а в 2022 году - перенес операцию по удалению грыжи и первый грунтовый турнир провел лишь накануне Открытого чемпионата Франции. В нынешнем сезоне россиянин, ранее неоднократно заявлявший о том, что ему сложно играть на грунте, впервые в карьере выиграл титул на этом покрытии - турнир серии "Мастерс" в Риме. На Открытом чемпионате Франции он не может встретиться с Алькарасом и Джоковичем до финала.

При этом Медведев и Джокович вместе в греком Стефаносом Циципасом могут по итогам турнира возглавить мировой рейтинг, а Алькарас - сохранить первую строчку. Победа в турнире обеспечит статус первой ракетки мира Алькарасу, Джоковичу и Медведеву. Финалисту Открытого чемпионата Франции 2021 года Циципасу победы не хватит для дебюта на первой строчке рейтинга ATP - помимо титула, ему нужно, чтобы Алькарас не вышел в четвертый круг, а Медведев - в полуфинал. Соперником Медведева по первому кругу станет бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, попавший в основную сетку соревнований через квалификацию. Алькарас проведет первый матч против итальянца Флавио Коболли, также победившем в финале квалификации, Джокович - против американца Александра Ковачевича, Циципас - против чеха Иржи Веселы. Грек проведет свой матч уже 28 мая.

В воскресенье в борьбу вступят и трое россиян. Андрей Рублев, в текущем сезоне впервые выигравший турнир ATP серии "Мастерс" - в Монте-Карло, попробует в первый раз выйти в полуфинал турнира Большого шлема, пока его лучший результат - четвертьфинал, он играл на этой стадии соревнований семь раз. Рублев начнет турнир матчем против серба Ласло Дьере. Карен Хачанов, который вышел в полуфинал на двух последних турнирах Большого шлема, в первом матче Открытого чемпионата Франции встретится с французом Констаном Лестьенном. На турнире Большого шлема дебютирует Александр Шевченко, попавший в основную сетку по рейтингу. В первом круге он сыграет с представителем Германии Оскаром Отте. Матчи Алькараса, Джоковича и Медведева пройдут позже, как и игра Аслана Карацева, его соперником стал австралиец Алексей Попырин. В прошлом году россиянин испытывал проблемы со здоровьем и не смог в этом году попасть в основную сетку соревнований по рейтингу, поэтому участвовал в квалификационном турнире.

Борьба за лидерство в рейтинге WTA

Борьба за первую строчку развернется и в женской части сетки. Чтобы сохранить лидерство, Свёнтек надо как минимум выйти в полуфинал. Если этого не произойдет, мировой рейтинг независимо от выступления на турнире возглавит Соболенко. Белоруска точно станет первой ракеткой мира, если выиграет соревнования. Она является действующей победительницей первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции. В 2023 году на грунтовом покрытии Свёнтек выиграла только один титул - на турнире категории WTA 500 в германском Штутгарте она в финале победила Соболенко. На более престижных турнирах категории WTA 1 000 польская спортсменка уступила Соболенко в финале соревнований в Мадриде, а Рыбакиной, будущей победительнице, - в четвертьфинале соревнований в Риме. Причем по ходу матча с представительницей Казахстана Свёнтек получила повреждение и, опасаясь усугубления травмы перед Открытым чемпионатом Франции, снялась с игры. В первом круге Открытого чемпионата Франции Соболенко уже 28 мая встретится с украинкой Мартой Костюк. Свёнтек проведет матч с испанкой Кристиной Бучей, Рыбакина - с 16-летней чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. Их встречи запланированы на 29 мая.

Сестра Бренды Фрухвиртовой 18-летняя Линда в первом круге сыграет с финалисткой Открытого чемпионата Франции 2021 года россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая весной 2022 года из-за травмы досрочно завершила сезон и сейчас будет выступать на соревнованиях по защищенному рейтингу. Впервые в турнире Большого шлема во взрослом разряде сыграет Мирра Андреева, ее соперницей станет американка Элисон Риск. 16-летняя россиянка стала самой молодой с 1995 года спортсменкой, пробившейся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию. Тогда в основные соревнования вышла будущая двукратная победительница турниров Большого шлема и первая ракетка мира француженка Амели Моресмо, которая сейчас является директором Открытого чемпионата Франции.

В воскресенье первая ракетка России Дарья Касаткина в первом круге встретится с немкой Юле Нимайер, Анастасия Потапова - с американкой Тэйлор Таунсенд, Камилла Рахимова - с Сарой Бейлек из Чехии, Людмила Самсонова - с представительницей США Кэти Волынец. Остальные россиянки, включая Павлюченкову и Андрееву, проведут матчи позднее. Вероника Кудерметова сыграет со словачкой Анной Каролиной Шмидловой, Анна Блинкова - с бельгийкой Исалин Бонавентюр, Анна Калинская - с американкой Эммой Наварро, Екатерина Александрова - с представительницей Болгарией Викторией Томовой, Варвара Грачева - с венгеркой Дальмой Гальфи, Диана Шнайдер - с канадкой Ребеккой Марино. Элина Аванесян проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер, ее соперницей станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Об Открытом чемпионате Франции

Открытый чемпионат Франции пройдет в 127-й раз в истории. Впервые он состоялся в 1891 году. С 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой мировой войны и за день до своего 30-летия. На этих же кортах пройдут соревнования по теннису на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Рекордсменами по победам на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде являются американка Крис Эверт (7 титулов) и Надаль (14). Призовой фонд соревнований в этом году - €49,6 млн, в прошлом году он составлял €43,6 млн. Спортсмены из России и Белоруссии участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Открытый чемпионат Франции является самым успешным турниром Большого шлема для российских спортсменов - они пять раз становились победителями соревнований в одиночном разряде. В 2004 году впервые в истории на соревнованиях такого уровня прошел финал между двумя представителями России, тогда Анастасия Мыскина в решающем матче обыграла Елену Дементьеву. Евгений Кафельников в 1996 году завоевал титул как в одиночном, так и в парном разряде. Дважды турнир выигрывала Мария Шарапова (2012, 2014), один раз - Светлана Кузнецова (2009).