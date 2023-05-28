27 мая, 21:38
Летние олимпийские виды спорта

Американец Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

AP Photo/ Charlie Neibergall
Райан Краузер
© AP Photo/ Charlie Neibergall

Спортсмен показал результат 23,56 метра и превзошел собственное достижение

ТАСС, 28 мая. Американский легкоатлет Райан Краузер в ночь на воскресенье установил мировой рекорд в толкании ядра. Достижение было установлено на континентальном туре Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Лос-Анджелесе.

Краузер показал результат 23,56 метра. Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же и был установлен в 2021 году. В феврале 2023 года Краузер установил мировой рекорд в помещении, показав результат 23,38 метра.

Краузеру 30 лет, он является двукратным победителем Олимпийских игр. Также американский спортсмен становился чемпионом мира в 2022 году и выигрывал серебряную медаль соревнований в 2019 году. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация