Американец Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

Спортсмен показал результат 23,56 метра и превзошел собственное достижение

ТАСС, 28 мая. Американский легкоатлет Райан Краузер в ночь на воскресенье установил мировой рекорд в толкании ядра. Достижение было установлено на континентальном туре Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Лос-Анджелесе.

Краузер показал результат 23,56 метра. Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же и был установлен в 2021 году. В феврале 2023 года Краузер установил мировой рекорд в помещении, показав результат 23,38 метра.

Краузеру 30 лет, он является двукратным победителем Олимпийских игр. Также американский спортсмен становился чемпионом мира в 2022 году и выигрывал серебряную медаль соревнований в 2019 году.