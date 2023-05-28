Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в российском футболе

По словам полузащитника "Зенита", ему нравится жить в России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо за время выступления в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) никогда не сталкивался с проявлениями расизма. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

"Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного", - сказал футболист.

По его словам, в России ему всегда оказывали теплый и радушный прием, в том числе со стороны болельщиков. "Мне нравится жить и играть в России", - подытожил футболист, заявив, что планирует играть в РПЛ по меньшей мере до конца текущего контракта с санкт-петербургским клубом.

Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021 года. В середине 2022 года он подписал с клубом из Санкт-Петербурга новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026/27.

Расистский скандал в Испании

21 мая бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с "Валенсией" . В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча "Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между "Валенсией" и "Реалом". Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал "Валенсию" на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на "Валенсию" в виде закрытия южной трибуны стадиона "Месталья" и отменил красную карточку Винисиусу.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма. На проблему борьбы с расизмом в спорте обратили внимание в ООН.