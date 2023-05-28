По мнению полузащитника "Зенита", футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо считает необоснованным исключение российских команд из международных турниров. Своим мнением он поделился в субботу в беседе с ТАСС.

"Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

В эти дни футболисты "Зенита" (2006 года рождения) находятся в Бразилии, где принимают участие в Кубке БРИКС. В соревновании, которые пройдут с 27 мая по 2 июня, помимо санкт-петербургского клуба примут участие юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет), а также шесть юношеских бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".