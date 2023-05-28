Сборная России стартовала с победы в юношеском футбольном турнире в Бразилии

Спортсмены выступают на Кубке БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Юношеская сборная России по футболу начала с победы свое выступление на Кубке БРИКС. В субботу они одержали победу над воспитанниками "Фламенго" из города Гуарульюс, штат Сан-Паулу.

"Команда приехала мотивированная, заряженная на победу. Во-первых, сам турнир достаточно интересный, необычный. А в связи с имеющимися ограничениями на участие в официальных соревнованиях он стал для нас своего рода глотком свежего воздуха", - сказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь юношеской сборной Никита Лукьянов.

Несмотря на то что на уровне национальной команды на этом юношеском турнире представлена только Россия (в нем также участвуют шесть бразильских клубов и санкт-петербургский "Зенит"), ребята серьезно относятся к своим соперникам, говорит он. "Бразилия - футбольная мекка. И пусть мы играем не со сборной, но нельзя недооценивать силу бразильского футбола, что и продемонстрировал первый матч", - сказал Лукьянов, уточнив, что почти до самого конца игры перевес российской команды был минимальным, и дожать бразильцев получилось лишь ближе к финальному свистку.

Впереди у наших ребят встречи с более именитыми соперниками: 29 мая они сыграют с "Насионалом", а в среду с "Коринтиансом". По итогам трех матчей определятся участники полуфинальных пар. "Рассчитываем, конечно, на победу, нам по статусу положено - мы единственная сборная. Но соперники не только сильные и талантливые, но и незнакомые", - говорит пресс-секретарь сборной.

Почти домашний матч

Оказать поддержку ребятам из России пришли на стадион в Гуарульюсе проживающие здесь соотечественники и сотрудники российского Генерального консульства в Сан-Паулу. Генеральный консул РФ Владимир Токмаков вместе с мэром города Густаво Энриком Костой перед началом матча вышли в центральный круг и дали символический старт соревнованиям, разыграв мяч.

"Ребятам было очень приятно ощущать поддержку, благодаря которой матч получился почти домашний", - сказал пресс-секретарь сборной, отметив приподнятое настроение молодых футболистов после первой победы. По завершении игры они подошли к группе поддержки и поблагодарили их.

Все по-взрослому

Несмотря на отсутствие у турнира официального статуса и юный возраст игроков, матчи вызывают неподдельный интерес у местной публики, о чем свидетельствует не только присутствие болельщиков на трибунах, но и то, что для освещения соревнований аккредитовались представители около десятка СМИ, как местных телеканалов, радиостанций и печатных изданий, так и федеральных спортивных новостных ресурсов. Субботние игры, как матч сборной РФ с "Фалменго", так и игру "Зенита" с "Палмейрасом", транслировались в прямом эфире в "Ютьюбе" с подробными и эмоциональными, как принято в Бразилии, комментариями из репортерских кабинок. "Ребята были приятно удивлены таким вниманием, с удовольствием отвечали на вопросы", - говорит Лукьянов.

По его мнению, организаторы турнира подошли к нему обстоятельно и сделали все "по-взрослому". На построение команд в центре поля перед игрой на газон вынесли национальные флаги, прозвучали гимны России и Бразилии.

Возобновление традиций

Участие российских юношей в футбольном турнире на южноамериканском континенте является своего рода возобновлением традиций, полагает Лукьянов. "Сборная СССР в 60-е годы не раз выезжала в Латинскую Америку - Мексику, Бразилию - в том числе в те же места, где мы сейчас", - напомнил он. "Бразильские клубы к нам тоже приезжали играть матчи время от времени. Ну, и сборная Бразилии с Пеле играли в Лужниках в 1965 году", - добавил пресс-секретарь команды.

Ранее нынешний состав юношеской сборной, находящейся в Бразилии, уже выступал на международных соревнованиях. "Они хорошо проявили себя на международном турнире в Хорватии в 2021 году, где заняли второе место, имеют в своем активе победу над сверстниками из Испании", - отмечает Лукьянов, не исключая, что уже в будущем сезоне российские болельщики смогут увидеть отдельных ее игроков в составе клубов, выступающих в Мир - Российской премьер лиге (РПЛ).

Что касается перспектив организации подобного международного турнира в России, то, уверен он, Российский футбольный союз окажет всестороннюю поддержку такой инициативе, если будет принято решение о ее реализации. "Это уже третьи для нас футбольные соревнования под эгидой БРИКС, но сами мы таких еще не проводили", - добавил пресс-секретарь.