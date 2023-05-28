"Вегас" уступил "Далласу" в матче плей-офф НХЛ, Барбашев забросил одну шайбу

"Даллас" победил во второй игре подряд и сократил отставание в финальной серии Западной конференции - 2-3

ТАСС, 28 мая. "Даллас" в гостях со счетом 4:2 обыграл "Вегас" в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (16-я минута), Джейсон Робертсон (26), Тай Делландреа (51, 53). У "Вегаса" отличились Иван Барбашев (14) и Чандлер Стивенсон (24).

Барбашев забросил шестую шайбу в текущем плей-офф. Также на счету российского нападающего восемь результативных передач в 16 играх. Форвард "Далласа" Евгений Дадонов вновь пропустил матч из-за травмы, ранее россиянин не принял участия в четвертой встрече из-за повреждения, полученного в третьей игре серии после столкновения с одним из своих одноклубников.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса", шестая игра пройдет 30 мая в Далласе. Победитель серии в финале Кубка Стэнли сыграет с "Флоридой". По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2). "Даллас" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Центральном дивизионе. В предыдущих раундах команда из Техаса победила "Миннесоту" (4-2) и "Сиэтл" (4-3).