Анна Калинская снялась с Roland Garros из-за травмы

Российская теннисистка получила повреждение на турнире в Риме

ТАСС, 28 мая. Российская теннисистка Анна Калинская не выступит на Roland Garros из-за травмы. Об этом спортсменка написала в воскресенье на своей странице в "Инстаграме" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta ("Мета"), которая признана в РФ экстремистской).

В первом круге Roland Garros 24-летняя Калинская должна была сыграть с американкой Эммой Наварро.

"К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально", - написала Калинская.

14 мая Калинская из-за травмы снялась с матча третьего круга против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Калинская занимает 55-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее второго круга.

Roland Garros пройдет с 28 мая по 11 июня.