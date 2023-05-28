Призер чемпионата мира легкоатлет Акименко из-за травмы ноги не сможет выступать до зимы

Прыгун в высоту проходит реабилитацию после операции на голеностопе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, последний раз выступавший в январе 2022 года, из-за травмы ноги вынужден пропустить второй летний сезон подряд. Об этом Акименко сообщил ТАСС в воскресенье.

"Сделал операцию на голеностопе, сейчас прохожу реабилитацию, - сказал 27-летний Акименко. - Скорее всего, полноценно восстановлюсь к зиме".

Последний раз спортсмен выходил на старт 23 января 2022 года на московском турнире "Битва полов", на котором занял третье место в соревнованиях мужчин с результатом 2,18 м. Оставшуюся часть зимнего и весь летний сезон Акименко пропустил из-за травмы стопы.

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Катаре, Акименко стал вторым с результатом 2,35 м. На Олимпийских играх в Токио этот спортсмен показал шестой результат (2,33).