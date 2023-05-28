СКА получил права на серебряного призера Олимпийских игр по хоккею Грицюка

Ранее форвард выступал за омский "Авангард"

ТАСС, 28 мая. Петербургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги СКА получил права на российского нападающего Арсения Грицюка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба.

В ближайшее время 22-летний хоккеист подпишет контракт с клубом.

Грицюк с 2020 года выступал за омский "Авангард". В прошлом сезоне игрок набрал 40 очков (15 шайб + 25 передач) в 66 играх регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 11 встречах. Вместе с "Авангардом" форвард выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. В 2022 году в составе сборной России Грицюк стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.