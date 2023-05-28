Тардиф считает, что Казахстан заслуживает право принять чемпионат мира по хоккею

В пятницу Казахстан проиграл Германии на выборах места проведения мирового первенства 2027 года

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстан имеет все необходимое для проведения чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В пятницу на ежегодном конгрессе IIHF в финском Тампере прошли выборы места проведения чемпионата мира 2027 года. Победу одержала заявка Германии, набравшая 75% голосов. Ее конкурентом за право принять мировое первенство был Казахстан, который набрал 25%.

"Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьезные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии, - сказал Тардиф. - Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть все для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся".

Чемпионат мира нынешнего года проходит в Финляндии и Латвии, в 2024-м соревнования состоятся в Чехии, в 2025-м - в Швеции и Дании, в 2026-м - в Швейцарии.