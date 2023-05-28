Ольховский: теннисисту Медведеву досталась хорошая сетка на Roland Garros

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте считает, что на турнире будет много сенсаций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В первом круге Медведеву будет противостоять бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, Андрей Рублев встретится с сербом Ласло Дьере, Карен Хачанов - с французом Констаном Лестьенном, Александр Шевченко - с представителем Германии Оскаром Отте, а Аслан Карацев встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

"Ожидаю увидеть интересный турнир, думаю, будет достаточно много сенсаций, - сказал Ольховский. - В мужской сетке, на мой взгляд, будет четыре фаворита: это [Карлос] Алькарас, [Новак] Джокович, [Хольгер] Руне и Медведев. Если говорить о первом круге, то я считаю, что наши ребята должны побеждать своих соперников".

"Если смотреть дальше, то у Медведева хорошая сетка, а у Рублева с Хачановым - сложная. Они могут встретиться в четвертом круге друг с другом, а дальше могут быть встречи с Джоковичем и Алькарасом, с ними будет очень трудно", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 10 июня.