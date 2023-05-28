Всемирная федерация бадминтона в августе намерена вернуться к вопросу допуска россиян

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов считает, что у международной федерации есть четкое желание найти выход из ситуации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Всемирной федерации бадминтона (BWF) в августе планирует рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

27 мая в Куала-Лумпуре состоялось общее собрание BWF, в котором принял участие Антропов.

"Впервые после пандемии собрание проходило в очном формате, в Малайзию приехали представители 149 стран, собралось беспрецедентное количество участников, - сказал Антропов. - Поэтому мне было очень важно побывать здесь, прочувствовать всю атмосферу и пообщаться с коллегами из других стран. Я беседовал с членами совета Всемирной федерации бадминтона, чей комитет по этике в августе в Дании будет принимать решение по нашему допуску. Мы готовим свою позицию по этому вопросу, с которой обязательно ознакомим комитет, будем настаивать на своей правоте".

"После общения с этими людьми у меня сложилось впечатление, что у них есть четкое желание найти выход из ситуации и помочь нашим спортсменам вернуться. Всем интересно работать на дальнейшее развитие бадминтона, который в последние годы приобрел большую популярность в мире", - добавил собеседник ТАСС.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. 20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов.

"Во время общего собрания мне удалось переговорить с новым президентом Европейской конфедерации бадминтона и ознакомить его с нашей позицией, я побывал в главном офисе BWF и пообщался с генеральным секретарем и президентом международной федерации. Также у меня состоялось несколько бесед с президентами азиатских национальных федераций, в том числе китайской и малайзийской, на которых обсудили варианты дальнейшего сотрудничества", - заключил Антропов.