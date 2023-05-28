Шипов: Лагно и Горячкина неубедительно провели последний этап женского Гран-при FIDE

На турнире российские шахматистки заняли пятое и восьмое места

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина неубедительно выступили на последнем этапе женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), но у них был огромный запас прочности, поэтому они отобрались на турнир претенденток. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В субботу завершилась серия этапов Гран-при. Лагно заняла пятое место на последнем этапе, Горячкина - восьмое. При этом Лагно выиграла общий зачет серии, а Горячкина заняла второе место, что позволило россиянкам отобраться на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

"Последний этап они обе провели неубедительно, но запас прочности был настолько велик, что они могли себе многое позволить. К тому же у Александры Костенюк (12-й чемпионки мира - прим. ТАСС) турнир совсем не задался. Нужно оставить все эмоции, так как это спорт, а в спорте самое главное - результат на табло, поэтому пожелаем нашим шахматисткам удачи на турнире претенденток. Туда уже попали две представительницы России, и в этом плане задача минимум выполнена, но, может быть, еще кто-нибудь из россиянок отберется, возможностей для этого будет предостаточно", - сказал Шипов.