Министр спорта Татарстана прокомментировал победу "Рубина" в Первой лиге

Владимир Леонов заявил, что в Российской премьер-лиге перед клубом будут стоять самые высокие задачи

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Победа казанского "Рубина" в Мелбет - Первой лиге и возвращение в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) является долгожданным событием для Татарстана. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал министр спорта республики Владимир Леонов.

"Это большая радость и долгожданное событие, - сказал Леонов. - К сожалению, мы оказались в Мелбет - Первой лиге. Уровень команды "Рубин" соответствует самому высшему дивизиону. Но получилось то, что получилось, и, несмотря на такое сложное начало сезона, приняв определенные кадровые решения, и не один раз, клубу удалось не просто вернуться в высший дивизион, но и сделать это с первого места, стать чемпионом, что тоже немаловажно".

Министр рассказал о задачах команды в премьер-лиге. "РПЛ - это РПЛ, и задачи будут соответствующие обрисованы, - сказал он. - Мы в Татарстане всегда ставим задачу быть лучшими. Те амбиции, которые есть у клуба, и такое красивое возвращение в высший дивизион позволят говорить, что будут определенного рода изменения, усиление клуба, потому что все-таки конкуренция в высшем дивизионе совсем другая, другой футбол. Задачи, я думаю, будут стоять только самые-самые высокие".

27 мая "Рубин" дома со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 33-го тура Первой лиги и досрочно стал победителем турнира. "Рубин" вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Казанский клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата России с 2003 по 2022 год, в 2008 и 2009 годах команда становилась чемпионом России. Дважды "Рубин" выигрывал бронзовые медали чемпионата страны (2003, 2010), один раз завоевывал Кубок России (2012), дважды - суперкубок страны (2010, 2012).