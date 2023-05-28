Эрика Андреева сыграет в основной сетке Roland Garros

Россиянка заменит соотечественницу Анну Калинскую, снявшуюся с турнира из-за травмы

ТАСС, 28 мая. Российская теннисистка Эрика Андреева выступит на Roland Garros, несмотря на поражение в квалификации. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба соревнований.

Андреева проиграла в финале квалификации, но как лаки-лузер заменит на турнире соотечественницу Анну Калинскую, которая 28 мая объявила о снятии с Roland Garros из-за травмы. В первом круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.

Андреевой 18 лет, она занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Открытый чемпионат Франции станет вторым турниром Большого шлема для Андреевой, в 2023 году она дебютировала на US Open, в первом круге которого уступила чешке Петре Квитовой. На Roland Garros также выступит 16-летняя сестра Андреевой Мирра.