28 мая, 08:59
Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов

В Казани заявили о готовности провести соревнования зимней Спартакиады 2024 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что на сегодняшний день такой вопрос не обсуждался

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Казань готова взять на себя проведение турниров зимней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в 2024 году, если поступит обращение от Минспорта РФ. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы всегда открыты к предложениям, но на сегодняшний день [этот вопрос] не обсуждался, - сказал Леонов. - Мы провели летнюю Спартакиаду, взяли на себя большое количество видов спорта. По зиме у нас тоже все есть, особенно по фигурному катанию, по льду. И по лыжам у нас построен один из самых современных лыжно-биатлонных комплексов. Если Минспорт России к нам обратится, то мы с удовольствием возьмем на себя такую миссию и поможем провести Спартакиаду".

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что проведение зимней Спартакиады запланировано на февраль-март 2024 года. В 2022 году Казань стала одним из городов, принимавших Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. 

Теги:
Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация