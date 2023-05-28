Олимпийского чемпиона Зеттерберга ввели в Зал славы IIHF

Шведский хоккеист является членом так называемого Тройного золотого клуба, в него входят хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира

ТАСС, 28 мая. Чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли и победитель чемпионата мира швед Хенрик Зеттерберг введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в категории "игрок". Церемония прошла в воскресенье в Финляндии.

Самым успешным в международной карьере шведского нападающего стал 2006 год, когда он выиграл золото Олимпиады и чемпионат мира, проходивший в Риге. На том мировом первенстве он вошел в тройку лучших игроков турнира. Через два года Зеттерберг в составе "Детройта" стал обладателем Кубка Стэнли, забросив победный гол в шестом матче серии с "Питтсбургом", и был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В том же году он попал в так называемый Тройной золотой клуб, в него входят хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.

В 2014 году Зеттерберг в составе сборной Швеции стал серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. В течение шести лет он был капитаном "Детройта". Из-за проблем со спиной в 2018 году Зеттерберг фактически завершил свою карьеру, однако формально это произошло по окончании срока его контракта в 2021 году.

В категории "игрок" в Зал славы был также введен американец Брайан Лич, который является одним из лучших защитников в истории НХЛ и одним из восьми игроков обороны в лиге, кто набрал более 1 000 очков (1 028). Он является обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994), в 2009 году был введен в Зал славы хоккея в Торонто, а в 2017-м - в число 100 лучших игроков НХЛ.

Лич завоевал титул самого ценного игрока плей-офф в 1994 году, став первым обладателем трофея, родившимся в США. В 1992 и 1997 годах его признавали лучшим защитником НХЛ. В составе сборной США Лич выиграл серебро Олимпиады (2002), а также Кубок мира (1996), будучи капитаном национальной команды.

Вратари в Зале славы

В той же категории в Зал славы были введены вратарь сборной Франции Кристобаль Юэ, британский голкипер Джимми Фостер и хоккеистка сборной Канады Каролин Уэллетт. Юэ играл за национальную команду с 1997 года, он принял участие в 13 чемпионатах мира и двух Олимпиадах (1998, 2002), а также стал первым французом, выигравшим Кубок Стэнли - в составе "Чикаго" в 2010 году. В последний раз Юэ сыграл за сборную Франции на домашнем чемпионате мира (турнир принимали Париж и немецкий Кельн) и завершил карьеру в 2018 году.

Нападающая Уэллетт является четырехкратной олимпийской чемпионкой (2002, 2006, 2010, 2014) и шестикратной чемпионкой мира (1999-2001, 2004, 2007, 2012). Фостер выигрывал олимпийское золото 1936 года и становился двукратным серебряным призером чемпионата мира. На его счету 29 матчей на Олимпиадах и чемпионатах мира, 22 пропущенные шайбы и 16 игр "на ноль". В период с 1936 по 1939 год он был бессменным вратарем сборной Великобритании, проиграв только пять матчей.

В Зал славы введен функционер Калерво Куммола, который с 1997 по 2016 год был президентом Финской ассоциации хоккея, а с 2003 по 2021 год - вице-президентом IIHF, он также входил в ряд комитетов международной федерации, долгое время был членом совета IIHF. В категории судей первой женщиной - членом Зала славы стала швейцарка Сандра Домбровски, работавшая арбитром в течение 15 лет. Она была первой женщиной, которая судила финал чемпионата мира среди женских команд (1992), обслуживала решающие матчи турниров (1994, 1997). В 1998 году она также стала первой женщиной, вошедшей в состав судейского комитета международной федерации.

За выдающийся вклад в развитие хоккея премию Поля Луака получил финн Кимо Лейнонен, который в 1995-2007 годах был директором IIHF по пиару и маркетингу, а в 2012 и 2013 году принимал участие в организации чемпионатов мира, проводившихся в Финляндии и Швеции. Приза Ричарда Ториани за выдающуюся международную карьеру в качестве игрока был удостоен венгр Виктор Зелиг. В 1992 году он дебютировал в национальной команде на чемпионате Европы среди юниоров в группе С и затем участвовал в 17 взрослых мировых первенствах. С его помощью венгры впервые с 1939 года вышли в элитный дивизион (2008).

Члены Зала славы IIHF из СССР и России

В Зал славы из отечественных игроков входят Всеволод Бобров, Александр Рагулин, Владислав Третьяк, Хельмут Балдерис, Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Валерий Васильев, Александр Мальцев, Борис Майоров, Борис Михайлов, Сергей Макаров, Александр Якушев, Виталий Давыдов, Николай Сологубов, Вячеслав Фетисов, Виктор Кузькин, Владимир Петров, Вениамин Александров, Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Вячеслав Старшинов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Павел Буре, Вячеслав Быков, Андрей Хомутов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Борис Александров и Алексей Яшин.

Из функционеров в Зал славы были введены Андрей Старовойтов, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Игорь Дмитриев, из судей - Юрий Карандин. Премию Поля Луака в 2000 году получил журналист Всеволод Кукушкин.

В 2021 году в категории "функционер" в Зал славы был введен бывший президент IIHF Рене Фазель. Швейцарец руководил федерацией с 1994 по 2021 год и стал почетным президентом организации. В январе 2022 года источник сообщил ТАСС, что Фазель получил российское гражданство. В мае нынешнего года было объявлено, что Фазель возглавит комитет по обеспечению контроля качества судейства Континентальной хоккейной лиги.