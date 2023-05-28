Шипов считает, что шахматистка Вагнер была бы полезна сборной России

До 2022 года спортсменка представляла на соревнованиях Россию, в субботу она выиграла последний этап Гран-при

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представительница Германии Динара Вагнер, ставшая победительницей последнего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), очень пригодилась бы сборной России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

27 мая на Кипре завершился четвертый этап Гран-при. Его победительницей стала Вагнер, до 2022 года выступавшая за сборную России.

"Александра Горячкина и Екатерина Лагно отобрались на турнир претенденток, но Вагнер, в девичестве Борджиева, их обеих обыграла. Вызывает сожаление, что Динара теперь выступает за Германию, нашей сборной она бы очень пригодилась", - сказал Шипов.

"Ситуация вышла довольно забавная: молодая, перспективная Динара особо не была на виду в России, всем казалось, что это обыкновенная шахматистка. В итоге она вышла замуж за немецкого гроссмейстера, хотя у нас своих сильных и красивых гроссмейстеров хватает, позанималась с ним, и выяснилось, что она играет ничем не хуже наших прим", - отметил собеседник агентства.

По итогам четырех этапов Гран-при россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина завоевали путевки на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году в Канаде.