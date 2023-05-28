Геннадий Шипулин считает, что россияне не должны ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола полагает, что можно организовать альтернативные соревнования

ТАСС, 28 мая. Российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.

"Не могу сказать, будем мы участвовать в Олимпиаде или нет, - сказал Шипулин. - Там должны играть люди, гордиться своей страной, своим гимном и флагом. А идти наклоняться, опускать голову и выслушивать какие-то инструментарии, которые нам предлагают... Не знаю, стоит ли идти в таком статусе. Может, что-то альтернативное придумать, более весомое соревнование, но это мнение специалистов, в том числе и великих тренеров".

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на проведение чемпионата мира. ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн. 10 мая Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.