Вратарь ПСЖ Рико госпитализирован и находится в тяжелом состоянии после падения с лошади

Футболист находится в больнице в Испании

ТАСС, 28 мая. Запасной вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" испанец Серхио Рико после падения с лошади был помещен в больницу в испанской Севилье, игрок находится в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителя ПСЖ сообщило агентство Франс Пресс.

"Он в тяжелом состоянии", - приводит Франс Пресс комментарий представителя ПСЖ.

Как сообщает испанское издание Marca, причиной госпитализации Рико стала травма головы, полученная им в результате падения с лошади. Голкипер был в запасе в субботнем матче ПСЖ против "Страсбура" (1:1), по итогу которого парижане досрочно одержали победу в чемпионате Франции. После этой игры Рико уехал в Испанию.

Рико 29 лет, в текущем сезоне он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также представлял испанские "Севилью" и "Мальорку", английский "Фулхэм". В составе ПСЖ вратарь трижды становился чемпионом Франции, дважды побеждал в кубке страны, по разу - в суперкубке и Кубке французской лиги. С "Севильей" испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.