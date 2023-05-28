Футбольный клуб "Сокол" досрочно оформил выход в Первую лигу

В матче 32-го тура Второй лиги саратовский клуб обыграл "Рязань"

ТАСС, 28 мая. Саратовский футбольный клуб "Сокол" в матче 32-го тура группы 3 Второй лиги со счетом 2:0 одержал победу над "Рязанью". Встреча прошла в воскресенье в Саратове.

Забитыми мячами отметился Данила Ежков (39-я и 85-я минуты).

В турнирной таблице группы 3 Второй лиги "Сокол" занимает первое место с 43 очками, "Рязань" идет девятой, набрав 23 очка. Ближайшим преследователем саратовской команды являлся белгородский "Салют" (34 очка). После результата воскресного матча "Сокол" стал недосягаемым для всех команд группы и за четыре тура до конца чемпионата гарантировал повышение в классе. В следующем сезоне команда выступит в Мелбет - Первой лиге. В 2001 и 2002 году саратовцы выступали в высшем дивизионе чемпионата России.

Во Второй лиге команды разделены на четыре группы. Победители каждой из групп выходят в Первую лигу. "Тюмень" стала первым клубом, вышедшим в Первую лигу в текущем сезоне. Из Первой лиги вылетают четыре команды.