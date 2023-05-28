Хачанов вышел во второй круг Roland Garros, отыгравшись с 0-2 по сетам

Российский теннисист в пяти сетах обыграл француза Констана Лестьенна

ТАСС, 28 мая. Российский теннисист Карен Хачанов в воскресенье обыграл француза Констана Лестьенна в матче первого круга Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 11-м номером. Лестьенн не получил номера посева. Во втором сете Хачанов брал медицинский тайм-аут. Во втором круге он встретится с представителем Молдавии Раду Алботом, пробившимся в основную сетку соревнований через квалификацию.

Хачанову 27 лет, он располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету россиянина четыре титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов дважды выходил в полуфинал турниров Большого шлема (US Open - 2022, Australian Open - 2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса.

Лестьенну 31 год, он занимает 70-е место рейтинга ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим достижением Лестьенна на турнирах Большого шлема был выход во второй круг Australian Open в текущем сезоне.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема.Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов), пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян в соревновании побеждал Евгений Кафельников (1996).