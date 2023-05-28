"Спартак" и "Пари Нижний Новгород" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в воскресенье сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. "Пари НН" поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.

В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" примет подмосковные "Химки". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.