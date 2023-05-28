"Спартак" и "Пари Нижний Новгород" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в воскресенье сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Спартак" после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. "Пари НН" поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.
В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" примет подмосковные "Химки". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.
1
"Зенит"
29
20
7
2
67
73
20
53
2
ЦСКА
29
16
7
6
55
52
26
26
3
"Спартак"
29
15
9
5
54
60
37
23
4
"Ростов"
28
14
8
6
50
44
38
6
5
"Ахмат"
28
15
4
9
49
47
34
13
6
"Краснодар"
29
13
8
8
47
60
44
16
7
"Динамо"
28
13
6
9
45
47
38
9
8
"Оренбург"
29
13
4
12
43
55
55
0
9
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
10
"Сочи"
29
11
5
13
38
37
53
-16
11
"Урал"
29
9
6
14
33
32
45
-13
12
"Крылья Советов"
28
7
8
13
29
30
43
-13
13
"Пари НН"
29
7
6
16
27
31
50
-19
14
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
15
"Химки"
29
4
6
19
18
25
65
-40
16
"Торпедо"
29
3
4
22
13
21
58
-37