28 мая, 13:01
Футбол в России

"Спартак" и "Пари Нижний Новгород" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Михаил Терещенко/ ТАСС
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов и нападающий "Пари Нижний Новгород" Владислав Яковлев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в воскресенье сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. "Пари НН" поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.

В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" примет подмосковные "Химки". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

29

20

7

2

67

73

20

53

2

ЦСКА

29

16

7

6

55

52

26

26

3

"Спартак"

29

15

9

5

54

60

37

23

4

"Ростов"

28

14

8

6

50

44

38

6

5

"Ахмат"

28

15

4

9

49

47

34

13

6

"Краснодар"

29

13

8

8

47

60

44

16

7

"Динамо"

28

13

6

9

45

47

38

9

8

"Оренбург"

29

13

4

12

43

55

55

0

9

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

10

"Сочи"

29

11

5

13

38

37

53

-16

11

"Урал"

29

9

6

14

33

32

45

-13

12

"Крылья Советов"

28

7

8

13

29

30

43

-13

13

"Пари НН"

29

7

6

16

27

31

50

-19

14

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

15

"Химки"

29

4

6

19

18

25

65

-40

16

"Торпедо"

29

3

4

22

13

21

58

-37

  

Теги:
Российский футбол
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