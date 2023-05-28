Российские хоккеисты обыграли белорусов на Кубке будущего

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 28 мая. Молодежная сборная России по хоккею (команда "красные", игроки до 20 лет) со счетом 3:0 обыграла команду "Белоруссия 21". Встреча прошла в воскресенье в Минске.

Заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (11-я минута), Александр Перевалов (17), Даниил Бут (26).

Позднее в воскресенье молодежная сборная России (команда "белые") сыграет с молодежной сборной Белоруссии. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Соревнования завершатся 30 мая. В рамках Кубка будущего также пройдет турнир по хоккею 3x3, он запланирован на 28 мая.