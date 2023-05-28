Порядка 12 тыс. человек из 16 стран приняли участие в Казанском марафоне

У мужчин победу одержал представитель Казахстана Данияр Ормангали, среди женщин выиграла белоруска Вероника Важник

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Представители 16 стран приняли участие в Казанском марафоне, который прошел в столице Татарстана в 9-й раз. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"27 и 28 мая Казань встретила 12 тыс. участников и тысячи болельщиков из 16 стран мира на Казанском марафоне. Среди стран-участников - Индонезия, Китай, Иордания, Эстония, Чехия и другие", - говорится в сообщении.

Победителем на дистанции 42,2 км стал Данияр Ормангали из Казахстана. Он пробежал дистанцию за 2 часа 25 минут 53 секунды. Среди женщин победу одержала белоруска Вероника Важник, пробежавшая марафон за 2 часа 47 минут 31 секунду.

Также в марафоне принял участие капитан хоккейного клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин. Спортсмен пробежал дистанцию 21,1 км (01:51.10). "Это мой первый Казанский марафон, ранее бегал в Уфе и в Америке, потихоньку начинаю набирать беговые старты в копилку. Особо к бегу не готовился из-за хоккейного сезона и разной специфики подготовки. Пробежать полумарафон захотелось из-за медали на финише", - цитирует Панина пресс-служба марафона.

Также на Казанском марафоне было собрано 1,22 млн рублей, все средства пойдут на поддержку бесплатного семейного дома благотворительного фонда "Семья вместе". Дом расположен на территории Детской республиканской клинической больницы. В нем живут семьи, чьи дети проходят длительное лечение в отделениях онкологии, реанимации, реабилитации.