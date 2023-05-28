Главный тренер "Спартака" Абаскаль рассказал, что верит в футболиста Соболева

Ранее форвард получил четырехматчевую дисквалификацию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль продолжает верить в футболиста Александра Соболева, несмотря на его дисквалификацию на четыре матча. Об этом он рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в среду дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА. После игры Абаскаль заявил, что форвард будет наказан за поведение и отметил, что он не будет играть в случае повторения инцидента.

"После игры с ЦСКА у него была операция, - сказал Абаскаль. - Потом он появился на базе и мы очень серьезно поговорили. Я не подбирал слова, мы говорили честно и открыто, недопустимо пропустить столько матчей из-за дисквалификации. Он вредит не только себе, но и команде, он попросил извинений, и мы в него верим".

В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" дома сыграл вничью с "Пари НН" со счетом 0:0. "90 минут мы доминировали. Не забиваешь - не выигрываешь, напоминало домашнюю игру с "Ахматом" (0:0). По содержанию игры мы заслуживали большего, но сейчас чувствуем вкус поражения".

Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран отметил, что футболисты придерживались требований и установки на игру. "Парни молодцы, есть характер, самоотдача. Конечно, по бюджету мы уступаем "Спартаку", мы играли против мотивированного соперника. Примерное равенство по ударам, и мы могли забить", - подчеркнул Юран.

"Спартак" после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. "Пари НН" поднялся на 13-е место, в активе команды 27 очков. В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" примет подмосковные "Химки". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.