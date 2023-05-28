Чесноков считает, что теннисист Хачанов тяжело играл в первом матче на Roland Garros

Россиянин одержал победу в пяти сетах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов тяжело играл в начале матча против француза Констана Лестеьена в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Во втором сете Хачанов брал медицинский тайм-аут. Во втором круге он встретится с представителем Молдавии Раду Алботом, пробившимся в основную сетку соревнований через квалификацию.

"Хачанов выглядел очень тяжелым во время матча, - сказал Чесноков. - Француз играл здорово в первых двух сетах, но потом с ним что-то произошло. У него часто проходили укороченные и другие неплохие удары, но после третьего сета все посыпалось. Я думаю, что Карену дальше будет легче, но он не может позволить себе играть так же, как сегодня в первых двух партиях".

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов), пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян в соревновании побеждал Евгений Кафельников (1996).