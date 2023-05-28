Сборная Латвии впервые завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

В матче за третье место латвийцы со счетом 4:3 обыграли команду США

ТАСС, 28 мая. Сборная Латвии по хоккею со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду США в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в воскресенье.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роберт Букартс (8-я минута), Янис Якс (17), Кристиан Рубинс (55, 62). У проигравших отметились Рокко Гримальди (10, 20) и Мэтт Коронато (47). Нападающий сборной Латвии Рихардс Букартс отметился тремя результативными передачами.

Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира, ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах.

Чемпионат мира проходит в Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.