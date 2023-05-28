Генменеджер "Ак Барса" назвал победу в Кубке Гагарина целью команды на следующий сезон

Марат Валиуллин отметил, что с каждым годом конкуренция в КХЛ растет

ТАСС, 28 мая. Победа в Кубке Гагарина является главной задачей казанского хоккейного клуба "Ак Барс" в сезоне-2023/24. Об этом "Спорт-Экспрессу" в воскресенье рассказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

"Почему мы должны ставить цель полуфинал или финал? Цель - кубок, идешь за ним, а как получится - это уже другой вопрос. ЦСКА же в финале пять лет играет, наверняка они перед сезоном не ставят себе задачу попасть в полуфинал или финал. Визуализация такая и до игроков доносится", - сказал Валиуллин.

"Каждый год становится сложнее. И с потолком зарплат, и с какими-то вещами регламентирующими. И понимаем, что рынок европейский закрылся, хотя есть часть ребят, которые не боятся и приезжают. Плюс три иностранца вместо пяти [в заявке команды]. Все команды с наличием потолка зарплат выравниваются, те же "Локомотив", "Динамо", "Авангард", "Салават" - разве они не хотят выиграть? Все с амбициями: много интересных тренеров, игроков, которые в чемпионате раскрылись", - добавил он.

29 апреля ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс".