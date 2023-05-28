Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 4:2 на выезде обыграл столичное "Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".
В составе "Локомотива" на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Наир Тикнизян, также голы забили Максим Глушенков (63-я минута), Максим Ненахов (77) и Вильсон Изидор (88). У "Динамо" мячами отметились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не реализовал пенальти, попав в штангу.
"Локомотив" одержал первую победу над "Динамо" с августа 2019 года, тогда железнодорожники победили со счетом 2:1. Команда Михаила Галактионова продлила серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (пять побед, две ничьи). "Динамо" потерпело первое в нынешнем сезоне поражение от московской команды. В предыдущих играх со столичными клубами бело-голубые одержали пять побед при двух ничьих.
"Динамо" с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Локомотив" набрал 42 очка и располагается на 9-й строчке. В заключительном туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Торпедо". Встречи пройдут 3 июня.
В другом матче воронежский "Факел" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. "Факел" набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны стыковых матчей. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 13-ю строчку. В заключительном туре "Крылья Советов" примут "Спартак", "Факел" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", который обеспечил себе чемпионство.
1
"Зенит"
29
20
7
2
67
73
20
53
2
ЦСКА
29
16
7
6
55
52
26
26
3
"Спартак"
29
15
9
5
54
60
37
23
4
"Ростов"
28
14
8
6
50
44
38
6
5
"Ахмат"
28
15
4
9
49
47
34
13
6
"Краснодар"
29
13
8
8
47
60
44
16
7
"Динамо"
29
13
6
10
45
49
42
7
8
"Оренбург"
29
13
4
12
43
55
55
0
9
"Локомотив"
29
12
6
11
42
51
45
6
10
"Сочи"
29
11
5
13
38
37
53
-16
11
"Урал"
29
9
6
14
33
32
45
-13
12
"Факел"
29
6
12
11
29
36
47
-11
13
"Крылья Советов"
29
7
8
14
29
31
45
-14
14
"Пари НН"
29
7
6
16
27
31
50
-19
15
"Химки"
29
4
6
19
18
25
65
-40
16
"Торпедо"
29
3
4
22
13
21
58
-37