Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

Железнодорожники выиграли со счетом 4:2

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 4:2 на выезде обыграл столичное "Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

В составе "Локомотива" на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Наир Тикнизян, также голы забили Максим Глушенков (63-я минута), Максим Ненахов (77) и Вильсон Изидор (88). У "Динамо" мячами отметились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не реализовал пенальти, попав в штангу.

"Локомотив" одержал первую победу над "Динамо" с августа 2019 года, тогда железнодорожники победили со счетом 2:1. Команда Михаила Галактионова продлила серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (пять побед, две ничьи). "Динамо" потерпело первое в нынешнем сезоне поражение от московской команды. В предыдущих играх со столичными клубами бело-голубые одержали пять побед при двух ничьих.

"Динамо" с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Локомотив" набрал 42 очка и располагается на 9-й строчке. В заключительном туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Торпедо". Встречи пройдут 3 июня.

В другом матче воронежский "Факел" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. "Факел" набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны стыковых матчей. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 13-ю строчку. В заключительном туре "Крылья Советов" примут "Спартак", "Факел" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", который обеспечил себе чемпионство.