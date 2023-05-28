28 мая, 15:29,
обновлено 28 мая, 15:43
Футбол в России

Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Железнодорожники выиграли со счетом 4:2

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 4:2 на выезде обыграл столичное "Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

В составе "Локомотива" на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Наир Тикнизян, также голы забили Максим Глушенков (63-я минута), Максим Ненахов (77) и Вильсон Изидор (88). У "Динамо" мячами отметились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не реализовал пенальти, попав в штангу.

"Локомотив" одержал первую победу над "Динамо" с августа 2019 года, тогда железнодорожники победили со счетом 2:1. Команда Михаила Галактионова продлила серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (пять побед, две ничьи). "Динамо" потерпело первое в нынешнем сезоне поражение от московской команды. В предыдущих играх со столичными клубами бело-голубые одержали пять побед при двух ничьих.

"Динамо" с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Локомотив" набрал 42 очка и располагается на 9-й строчке. В заключительном туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Торпедо". Встречи пройдут 3 июня.

В другом матче воронежский "Факел" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. "Факел" набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны стыковых матчей. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 13-ю строчку. В заключительном туре "Крылья Советов" примут "Спартак", "Факел" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", который обеспечил себе чемпионство.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

29

20

7

2

67

73

20

53

2

ЦСКА

29

16

7

6

55

52

26

26

3

"Спартак"

29

15

9

5

54

60

37

23

4

"Ростов"

28

14

8

6

50

44

38

6

5

"Ахмат"

28

15

4

9

49

47

34

13

6

"Краснодар"

29

13

8

8

47

60

44

16

7

"Динамо"

29

13

6

10

45

49

42

7

8

"Оренбург"

29

13

4

12

43

55

55

0

9

"Локомотив"

29

12

6

11

42

51

45

6

10

"Сочи"

29

11

5

13

38

37

53

-16

11

"Урал"

29

9

6

14

33

32

45

-13

12

"Факел"

29

6

12

11

29

36

47

-11

13

"Крылья Советов"

29

7

8

14

29

31

45

-14

14

"Пари НН"

29

7

6

16

27

31

50

-19

15

"Химки"

29

4

6

19

18

25

65

-40

16

"Торпедо"

29

3

4

22

13

21

58

-37

  

Теги:
Российский футбол
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